ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن السفارة الليبية بالصين أكدت عدم إصابة أي من أفراد الجالية هناك بفيروس “كورونا” المستجد.

النجار وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضح أن هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس،منوها بأنه لم تسجل أي حالات في الداخل.

ولفت النجار إلى نقل ثلاثة طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر خلال الأيام الماضية وقد وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين.

مدير المركز الوطني أشار إلى تسجيل حالات إصابة بالفيروس في 25 دولة حتى الآن،متابعا: “عمل بأقصى سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في المستشفيات الموجودة بالمدن التي بها منافذ نشطة من أجل العائدين من الخارج”.