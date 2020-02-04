ليبيا – قال رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية جمعة فخري إن التدخل الأجنبي في ليبيا يأتي من أجل الاستيلاء على الثروات الليبية، مشيرًا إلى أن هناك أجندات تهدف إلى تركيع الشعب الليبي وإذلاله وإقصاء الوطنيين والاستيلاء على مقدرات الدولة.

فخري وخلال لقاء خاص بفضائية “extra news” أوضح أن التدخل الأجنبي في ليبيا هو السبب الرئيسي في الحرب هناك، مؤكدًا أن حكومة فائز السراج غير شرعية وتستعين بالعثماني لتدمير ليبيا.

وأشار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة إلى أن تركيا تبحث عن موضع قدم لها في شمال أفريقيا ، مضيفاً : ” تركيا تعمل على ليبيا ولكن عينها على مصر وتدمير الاقتصاد المصري وضرب قدرات الجيش المصري كما أن تركيا لها تعاون معلن مع إسرائيل”.