الصين – قيم السفير السعودي في الصين تركي الماضي، الوضع في هذا البلد بعد تفشي فيروس “كورونا” الجديد بأنه لا يدعو إلى الهلع.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة “التقيد بالإجراءات الوقائية والبقاء في مقار السكن وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى”.

وكشف الماضي في هذا الشأن أنه “أكمل أسبوعين ولم يغادر منزله، ويدير أعمال السفارة بالوسائل المتاحة على مدار الساعة”.

وأشاد السفير السعودي بدور الملحقية الثقافية وقنصليتي بلاده في هونغ كونغ وبمدينة مدينة كوانجو، حيث تم القيام بعمل جيد، معربا عن تمنياته في أن ينتهي هذا الوضع في أقرب وقت.

وأوضح السفير السعودي في الصين أن ملحقية المملكة “تولت إصدار تذاكر الطلاب المبتعثين، فيما تولت السفارة إصدار تذاكر الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص وإنهاء إجراءات عودتهم إلى السعودية”.

ولفت كذلك إلى أن هذه العملية تمت بنجاح، معربا عن شكره للسلطات الصينية على تعاونها مع السفارة، مشيرا إلى أن المغادرة لم تفرض بالقوة بل كانت اختيارية.

وأفاد الماضي بأنه تم إجلاء 700 مواطن سعودي، ما بين طلاب وعوائل وأطفال كانوا عالقين في المنطقة الموبوءة.

وذكر السفير السعودي أن عدد المقيمين السعوديين في الصين يبلغ نحو “800 غادر منهم حوالي 90% بينما غادرت العوائل والأطفال بنسبة 100%، حيث أن عدد الطلاب بعوائلهم 482 وتم إجلاؤهم”.

ودعا رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في الصين “من لم يُعرف عنوانه إلى التواصل مع السفارة أو القنصليات السعودية لتتم مساعدته وتسهيل عودته إلى المملكة”.

المصدر: عكاظ