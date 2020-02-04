ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس استأنف جلسته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وحضور أكثر من 70 نائباً .

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب قال وفقاً للموقع الرسمي للمجلس إن الجلسة تطرقت لما جرى في لقاء النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة والنائب الأول فوزي النويري الأيام الماضية في تونس بالمبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة ونائبته.

وأشار إلى أنه بعد استعراض ما تم خلال هذا الاجتماع واحاطة النواب به بدء التداول والمناقشة في مسألة مشاركة مجلس النواب في الاستحقاقات السياسية القادمة تحديداً مسار جنيف الذي تراعاه الأمم المتحدة.

وأكد بليحق على أن المداولة والمناقشة لم تنتهي خلال جلسة حول مشاركة مجلس النواب من عدمها في لقاء جنيف القادم وإذا ما قرر المجلس المشاركة ماهي الشروط التي يجب أن يضعها والضوابط التي تحدد لهذه المشاركة اذ ما تم الموافقة عليها لازلت المداولة في هذا البند وبذلك تم تعليق الجلسة لليوم.