ألمانيا – قام علماء في جامعتي جوتنجن الألمانية وأوسلو النرويجية بتطوير تطبيق لتحليل مدى تطور المفردات اللغوية لدى الطفل.

ويقدر التطبيق Babylex، المتاح مجانا لنظامي التشغيل غوغل أندرويد وأبل آي أو إس، عدد الكلمات، التي يعرفها الطفل، كما أنه يقارن مفردات الطفل مع غيره من الأطفال في نفس العمر والجنس.

ويتم حساب المعلومات باستخدام اختبار مدته دقيقتين يشير فيه الوالدان إلى الكلمات، التي يفهمها الطفل بالفعل ويستطيع استخدامها، من مجموعة مختارة بشكل عشوائي يبلغ عددها 25 كلمة.

ويمكن حفظ النتائج على الهاتف الذكي من أجل متابعة التطور.

ويعمل Babylex مع قاعدة بيانات الكلمات الخاصة بجامعة ستانفورد، والتي تحتوي على بيانات المفردات مجهولة المصدر لآلاف من الأطفال. وهناك من 400 إلى 600 كلمة، وعلى الوالدين الإشارة إلى الكلمات، التي يعرفها طفلهما بالفعل.

وبناء على الإجابات، التي تم إدخالها في التطبيق والإجابات من قاعدة البيانات، يقوم تطبيق Babylex باحتساب عدد الكلمات، التي يعرفها الطفل.

وكالات