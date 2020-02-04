وأفاد مراسلنا بأن مئات الطلبة توافدوا على ساحات الاعتصام في محافظتي ذي قار والديوانية في جنوبي العراق.

وشهدت محافظة كربلاء المجاورة انتشارا لعناصر غير معروفة تحمل السلاح وسط محافظة كربلاء لمنع المتظاهرين من غلق الشوارع.

ودعت ما تعرف بـ”تنسيقيات الحراك الطلابي في العراق” إلى تظاهرة حاشدة تتوجه إلى ساحة التحرير وسط لمساندة المتظاهرين السلميين.

وجاءت هذه الدعوة عقب استيلاء أصحاب القبعات الزرقاء من اتباع التيار الصدري على المطعم التركي.

والمطعم التركي عبارة عن مبنى مهجور يقع قرب ساحة التحرير، ويعتبرونه خط دفاع عنهم في وجه القوات الأمنية.