ليبيا – كشف عضو مجلس النواب مصباح دومة وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس ما بين رافض للحوار السياسي بسبب الحوارات السابقة وما نتج عنه وتحديداً اتفاق الصخيرات وما بين الأعضاء المؤيدين للمشاركة في اجتماعات جنيف شريطة الانتهاء أولاً من المسار العسكري “5+5” في جنيف والوقوف على نتائجها حتى يبنى عليها الحوار السياسي.

دومة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء شدد على ضرورة إعادة النظر في المشاركين بحوار جنيف من حيث العدد والتركيبة.

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية النظر إلى كتلة الـ”94″ من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق والتي تم تهميشها داخل مجلس الدولة الإستشاري الحالي رغم تشكيل الكتلة للأغلبية داخل المؤتمر الوطني العام السابق.