روسيا تعلق حركة قطارات الركاب مع الصين بالكامل ابتداء من غد الاثنين على خلفية فيروس “كورونا”

روسيا تعلق حركة قطارات الركاب مع الصين بالكامل ابتداء من غد الاثنين على خلفية فيروس “كورونا”

روسيا – قررت روسيا، اليوم الأحد، تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من غد الاثنين بسبب انتشار فيروس “كورونا”، والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص هناك.

وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية “إر جي دي” في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا القرار سار حتى إشعار آخر، ويهدف إلى “منع وصول عدوى فيروس كورونا الجديد إلى أراضي روسيا”.

وينسحب القرار على قطارات الركاب التالية: القطاع رقم 3/4 بكين – موسكو التابع لسكك الحديد الصينية، والقطار رقم 320/20-19/319 الروسي الذي يتبع مسار مدينة تشيتا (روسيا) – مدينة زابايكالسك (روسيا) – بكين، إضافة إلى العربات الملحقة بقطارات موسكو – بكين أرقام 2/1، و320/319، و20/19.

وبهذا القرار ستتوقفت حركة قطارات الركاب بين روسيا والصين بالكامل، إذ أن الحكومة الروسية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع حصر حركة القطارات بين روسيا والصين بمسار موسكو بكين وبالعكس، اعتبارا من 31 يناير، ضمن إجراءات مواجهة الفيروس القاتل.

كما فرضت روسيا قيودا مؤقتة على حركة المواطنين الصينيين عبر معابر معينة على الحدود مع منغوليا.

المصدر: RT + وكالات