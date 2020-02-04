جورجيا – أعرب رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، عن ثقته بأن أوكرانيا ستتفكك إلى خمس دويلات مختلفة.

وأضاف ساكاشفيلي في حديث صحفي، أنه بات لدى بعض الأوليغارشيين المحليين في أوكرانيا مواردهم المالية الخاصة وجيوشهم الخاصة، وإذا لم تتخذ كييف التدابير اللازمة لتعديل النظام السياسي، ستختفي الدولة من الوجود بشكلها الحالي.

وأكد ساكاشفيلي، الذي شغل منصب محافظ مقاطعة أوديسا في عهد الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، أن العمل جار في الوقت الراهن على تحضير البنية التحتية وتجهيزها لتقسيم أوكرانيا لـ5 دول مختلفة.

وقال: “سيكون هناك لصوص، بل نزعة انفصالية، وستبدأ أوكرانيا فعلا بالتفكك. هؤلاء الأشخاص لم يختفوا، بل يعملون لإعداد وتحضير البنية التحتية لتفكيك أوكرانيا لتظهر محلها خمس دول أخرى”.

المصدر: RT