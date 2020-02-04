موسكو – أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، أن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال أقدمت على ضم غور الأردن.

وقال نوفل في حديث لـRT إن الساحة الفلسطينية شهدت مؤخرا العديد من التطورات، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الفلسطينيين بكل أطيافهم السياسية وتوجهاتهم يرفضون “صفقة القرن” لأنها “لا تلبي الحد الأدنى المقبول للشعب الفلسطيني”.

وأضاف نوفل أن “الفلسطينيين يراهنون على الدور الروسي، وعلى أن تقود روسيا مع الصين والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الرافض لصفقة القرن محاولة البحث عن حلول دولية جديدة وعادلة للقضية الفلسطينية” معربا عن ثقته بأن الجانب الروسي متفهم لهذه المسألة.

وأكد السفير الفلسطيني أن السلطة ستقوم بوقف التنسيق الأمني في حال أقدمت إسرائيل على ضم غور الأردن، مشددا على أن الفلسطينيين جادون في هذه المسألة مهما كانت النتائج.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول كيف سيكون الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في حال قطع العلاقات مع إسرائيل كما هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال نوفل: “بالتأكيد صعب.. نحن لا نتحدث عن قطع كامل للعلاقات، نحن عمليا دولة تحت احتلال.. ويجب الإبقاء على الحد الأدنى من التنسيق للإبقاء على مقومات الحياة للمواطنين الفلسطينيين. نحن واعون ونصعّد تدريجيا بما يتناسب مع الحدث”.

وأكد نوفل أن وفدا يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية سيصل إلى غزة خلال أيام، وفي حال نجاح مساعيه في مسار المصالحة وتوحيد الصفوف، فإن الرئيس الفلسطيني سيتوجه بنفسه إلى قطاع غزة للحصول على موقف فلسطيني موحد في مواجهة أزمة “صفقة القرن”.

المصدر: RT