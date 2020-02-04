ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء في إتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوضع في ليبيا.

أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بأن الوزيريّن تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمات في كل من سوريا وليبيا وسُبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.