ليبيا – أكد وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل على ضرورة التفكير في الجانب الامني أولاً ومن ثم التطرق للحوار السياسي لأن البلاد حالياً مشكلتها أمنية خاصة مع انتشار السلاح والمجموعات المسلحة خارج إطار الدولة والمرتزقة.

شوايل قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “نبض الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إنه من الضروري سحب السلاح ودخزل الجيش سلمياً لطرابلس ليستلم ثكناته ويتولى مع الأجهزة الأمنية و يساعدها في بسط الأمن بطرابلس.

ولفت إلى أن ما تقوم البعثة الأممية به من خلال التركيز على الحوار السياسي أمر خطير، داعياً النواب إلى الإمتناع عن المشاركة في الحوار إلا أن يتم سحب السلاح و تفكيك المجموعات المسلحة والبدء بالخطوات الأمنية لأنها الأساس فطالما هناك سلاح لن توجد الدولة.

وتابع مضيفاً” يفترض أو نقترح على ممثلين القيادة العامة أن ينتبهوا للمسألة لا نذهب لأي حوار سياسي حتى تتنهي اللجنة الأمنية وتنتهي التدابير الأمنية ومن ثم يمكن التطرق للحوار السياسي، نصيحة لمن يمثل القيادة العامة 5+5 أن ينتبهوا لموضوع اللف والدوران خاصة مسألة الحرس الرئاسي لأنه مشروع للإسلام السياسي كان يطرحه في 2013 وحالياً الخوف الدفع به كبديل للمجموعات المسلحة وموازي للأجهزة المسلحة الرسمية”.

كما شدد على أن العاصمة طرابلس محتله من قبل المليشيات الخارجة عن القانون وداعش والمرتزقة بمساعدة تركيا التي ستتحول لقاعدة عسكرية وبعد فترة لدولة، محذراً من وجود المرتزقة علاوة على إيرادات النفط التي تصرف على الدواعش و الأسلحة.

وإستطرد حديثه:” خوفاً على طرابلس الجيش منح فرصة مؤقتة حتى يخرجوا منها لكنهم استغلوها باستجلاب المرتزقة و السلاح و الدفاعات الجوية، هل نتركهم داخل طرابلس و نتجه لحوار سياسي؟ يجب القضاء على المرتزقة بأي شكل، بالنسبة لهؤلاء وأتحدث عن الليبيين ليس الدواعش والمتطرفين من لديه المقدرة والاستعداد وتنطبق عليه الشروط ممكن قبولهم ودمجهم فرادة ليس كمجموعة”.

أما عن توقعاته لإجتماع 5+5 قال إن الطرف الآخر من واقع التجربة ليس لديه استعداد لترك الأسلحة وتفكيك المجموعات المسلحة لأنها أساس وجودهم في السلطة والحكومة وبالواجهة هم رؤساء مجموعات مسلحة غير شرعية، مؤكداً على أنه في حال قامت الحرب لن تكون سهله بل ستكون قوية جداً.