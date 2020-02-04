إسبانيا – تألق أنسو فاتي، مهاجم برشلونة الشاب، بعدما قاد فريقه لفوز صعب على ليفانتي، بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، بمنافسات الجولة 22 من الليجا.

وسجل فاتي هدفي برشلونة في المباراة، وبات أصغر لاعب في تاريخ الليجا يُسجل ثنائية.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن فاتي بعد أهدافه في شباك ليفانتي، وصل إلى الهدف رقم 4 له في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأوضحت أن نجم برشلونة الشاب يتفوق على 3 لاعبين من ريال مدريد، وهم فينسيوس جونيور، رودريجو سيلفا ولوكا يوفيتش، حيث سجل الثلاثي مجتمعا 4 أهداف.

ولفتت إلى أن فاتي أحرز أهدافه في 13 مباراة وخلال (582) دقيقة لعب، بينما سجل فينسيوس هدفا واحدا في 18 مباراة و(672) دقيقة لعب.

فيما سجل يوفيتش هدفا واحدا أيضًا في 21 مباراة و(389) دقيقة لعب، بينما أحرز رودريجو هدفين في 16 مباراة و(666) دقيقة لعب.

المصدر: كـووورة