فان دير فارت: جواو فيليكس يعمل مع المدرب الخاطئ

فان دير فارت: جواو فيليكس يعمل مع المدرب الخاطئ

إسبانيا – يعتقد الهولندي رافائيل فان دير فارت، نجم لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق أن البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، انضم للنادي الخاطئ ويعمل مع المدرب الخاطئ أيضا.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع فيليكس، مطلع هذا الموسم، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 126 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الروخيبلانكوس.

وقال فان دير فارت في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “جواو فيليكس لاعب جيد، لكنه انضم للنادي الخاطئ”.

وسجل فيليكس 4 أهداف وصنع 2 فقط، في 24 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأضاف: “عندما انضم فيليكس لأتلتيكو، توقعت أن يلجأ سيميوني لأسلوب لعب مختلف، لكن هذا بعيد للغاية عن الواقع”.

وتابع: “أتفهم أن الفوز شيء مهم، لكن عندما تضم موهبة مثل فيليكس، عليك أن تجعل أسلوب اللعب يناسب احتياجاته”.

وأكمل: “أتلتيكو يلعب بطريقة تميل إلى الدفاع، ومن ثم اللعب على الهجمات المرتدة”.

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