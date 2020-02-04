انجلترا – أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بضم بوروسيا دورتموند للاعب خط الوسط إيمري تشان.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال كلوب، المدير الفني السابق لدورتموند: “أنا مسرور بضم تشان، فهذا موقف الكل فيه رابح، فإيمري يلعب لناد يناسبه تماما”.

ولعب تشان، 26 عاما، لعب في صفوف ليفربول تحت قيادة كلوب لمدة 3 أعوام.

واستعار دورتموند صاحب الـ25 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، من يوفنتوس حتى الصيف المقبل، ويعتزم النادي الألماني شراءه لاحقا.

وأضاف كلوب عن تشان الذي يمكن أن يلعب لأول مرة مع فريقه الجديد أمام فيردر بريمن في مباراة الكأس اليوم، أن دورتموند لديه الآن لاعب شاب ممتاز ورائع ومتعدد المهام ويتمتع برؤية متميزة.

وأعرب كلوب عن ثقته في أداء دورتموند في الدور الثاني من الدوري الألماني، في ظل وجود تشان والنرويجي إيرلينج هالاند، وهما أهم صفقات دورتموند في سوق الانتقالات الشتوية.

تجدر الإشارة إلى أن هالاند أحرز سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات يخوضها في الدوري مع دورتموند.

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