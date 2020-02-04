إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن غياب الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي عن مباراة ليستر سيتي الماضية، لن يكون الأخير.

وكان فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، قد قرر الدفع بالأرجنتيني ويلي كاباييرو أمام ليستر، والإبقاء على كيبا بديلًا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لامبارد لم يخف انزعاجه من كيبا، الذي احتفظ بشباكه نظيفة 5 مرات فقط هذا الموسم، مشيرة إلى أنه على استعداد لتجميده خلال المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن لامبارد يبحث عن حارس مرمى جديد يحرس عرين تشيلسي بدءًا من الموسم المقبل، حيث يعتبر الإنجليزي نيك بوب حارس مرمى بيرنلي الأقرب للقيام بهذا الدور.

ويعتبر كيبا هو الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث ضمه تشيلسي في صيف 2018 مقابل 80 مليون يورو، قادمًا من أتلتيك بيلباو.

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