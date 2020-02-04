الولايات المتحدة – وجه الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي نداء أخيرا لهيئة المحلفين في مجلس الشيوخ، داعين إياها لإدانة دونالد ترامب في قضية عزل الرئيس، خلال جلسة التصويت المقررة في المجلس الأربعاء.

وأصر النواب الديمقراطيون الذين يمثلون فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ في قضية عزل ترامب، على ضرورة إبعاده عن السلطة بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة، مؤكدين أن “لا أحد فوق القانون”.

وفي وقت يعقد فيه مجلس الشيوخ جلسة استماع ثالثة للمرافعات النهائية ضمن إجراءات المحاكمة البرلمانية لترامب، خاطب النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو جيسون كرو، السيناتورات قائلا: “إن واجبكم يتطلب إدانة الرئيس ترامب… كم من الأكاذيب يمكن أن نتحملها، متى سيطفح الكيل؟”.

وشدد كرو، وهو أحد الأعضاء السبعة المكلفين بتقديم الحجج في ملف العزل أمام مجلس الشيوخ، على أن العزل يمثل “وسيلة حماية قانونية استثنائية لا تطبق إلا في حالات نادرة ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة”، مضيفا: “في أمريكا لا أحد فوق القانون حتى الرئيس المنتخب”.

من جانبه، قال آدم شيف رئيس فريق الادعاء، إن ترامب “خان قسمه بحماية الدستور والدفاع عنه”، داعيا أعضاء لجنة المحلفين للتصويت لصالح إقالة ترامب من منصب الرئيس، في ضوء وجود “أدلة دامغة تدينه”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة تصويت في الساعة الـ21 مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش، ستقرر مصير ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تفضي الجلسة إلى تبرئة ترامب في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

المصدر: أ ف ب