ليبيا – أعلن المدير العام لمستشفى الثورة المركزي التعليمي في البيضاء عبد الرحيم مازق أمس الإثنين تسجيل حالتين مصابتين بفيروس (H1N1) المعروف بإنفلونزا الخنازير بعد ظهور نتائج العينات التي سُحبت من قبل منظمة الصحة العالمية.

مازق وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أوضح أن العينات التي سُحبت من الحالات الموجودة بمستشفى الثورة في البيضاء اتضح أنها إنفلونزا موسمية باستثناء حالتين فقط بعد أن نقلت العينات إلى المختبر المرجعي في تونس.

وأضاف مازق أنه منذ وصول كافة الحالات قام المستشفى بوضع الحالات في الحجر الصحي لضمان عدم انتشار الإصابات وتم التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية التي قامت بسحب العينات ونقلها إلى تونس للمختبر المرجعي.

المدير العام لمستشفى الثورة أشار إلى أن الحالات في المستشفى تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، نافيا أن يكون المستشفى سجل حالة مُصابة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة.