نوفاك: لا يمكن الحديث عن خفض إنتاج النفط قبل تقييم السوق

نوفاك: لا يمكن الحديث عن خفض إنتاج النفط قبل تقييم السوق

روسيا – أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تستبعد احتمال تقريب اجتماع “أوبك + “، المقرر يومي 5 و 6 مارس المقبل، إلى موعد أبكر.

وأضاف الوزير، أن الحديث عن الحاجة إلى خفض إضافي في إنتاج النفط، يصبح ممكنا فقط بعد تقييم الوضع الحالي في السوق بسبب تفشي فيروس “كورونا” في الصين.

وقال نوفاك، خلال رده على سؤال حول جدوى تقليص جديد للإنتاج: “لست مستعدا للتحدث عن مقترحات محددة الآن، لكنني أقول مرة أخرى: من المهم الآن تقييم الموقف وتقييم التنبؤات الصحيحة. هناك الكثير من عدم اليقين، وربما السبب هو الهلع والذعر السائد”.

وأشار نوفاك، إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة الفنية لـ”أوبك +” الأسبوع الجاري في فيينا، بحث وتقييم الموقف السائد في سوق النفط العالمية على خلفية تفشي فيروس “كورونا”.

المصدر: “تاس”