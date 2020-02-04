اليابان – ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء لتمحو الخسائر المبكرة بعدما صعدت الأسهم الصينية بشكل ما بعد تهاويها في الجلسة السابقة، ولكن المعنويات تظل هشة إذا يخشى المستثمرون التكاليف الاقتصادية والبشرية المتصاعدة لتفشي فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.49 بالمئة إلى 23084.59 نقطة مرتفعا من أقل مستوى في عشرة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وصعدت الأسهم الصينية 2.47 بالمئة اليوم ولكن جاء ذلك بعد خسائر تزيد عن ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة عند فتح أسواق البر الرئيسي لأول مرة منذ عطلة السنة القمرية الجديدة التي جرى تمديدها، وخلال هذه الفترة اضطربت الأسواق المالية جراء الانتشار السريع للفيروس.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في الصين إلى 425 شخصا حتى يوم الاثنين من بين 20 ألفا و438 حالة إصابة، وحذر المحللون من احتمال تضرر النمو في الصين والعالم نتيجة تفشي المرض.

وارتفع 156 سهما على المؤشر نيكي بينما هبط 64.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية شركة الإلكترونيات باناسونيك التي زاد سهمها 10.04 بالمئة تلتها شركة إيبارا لإنتاج المعدات الصناعية التي ارتفع سهمها بنسبة 9.41 بالمئة وكيكومان كورب التي صعدت 5.81 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 بالمئة إلى 1684.24 نقطة.

رويترز