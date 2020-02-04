إسبانيا – صرح جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، بأن الدولي الويلزي لا يزال جزءا من الخطط المستقبلية “للميرينغي” ويحظى باستحسان إدارة النادي الملكي.

وقال بارنيت في تصريحات لشبكة “توك سبورت” البريطانية: “أعتقد أن الناس لا يفهمون شيئا مما يجري، الناس تكتب مقالات وتعلق على الأمر، لكن ليس لديهم أي فكرة عما يتحدثون عنه”.

وأضاف: “الأمر خارج صلاحياتي، لكن غاريث لا يزال يؤمن بوجود مستقبل له في ريال مدريد، عائلته سعيدة ومستقرة ويتمتع بحياة هانئة، لذلك باستطاعته اختيار المكان الذي يريد اللعب فيه”.

وتابع حديثه قائلا: “لم تكن هناك فرصة للعودة إلى توتنهام، بالنسبة لمعظم الأندية فإنه لاعب من الدوري الممتاز. من الناحية المادية، من السهل على الناس القول تخلي عن المبدأ المادي واذهب إلى أي مكان لتشارك وتلعب، إلا إنه سعيد في ريال مدريد، أطفاله نشأوا هنا واستقرت عائلته هنا أيضا”.

وعن علاقته بالنادي: “لقد قيل لي إنه لا يزال جزءا كبيرا من ريال مدريد، الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون الأمر هم زين الدين زيدان وغاريث وربما رئيس النادي، إنهم سعداء بموقف اللاعب”.

ويعاني غاريث بيل (30 عاما) من الإصابات وبالتالي من قلة المشاركة في المباريات، فقد شارك في 9 مواجهة فقط ضمن الليغا بشكل أساسي وأحرز خلالها هدفين وصنع آخرين.

المصدر: وكالات