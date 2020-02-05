ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي اجتماعاً لبحث سير عمل شركة الأفريقية القابضة للطيران مع رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أبرز المشاكل التي التي تواجه شركات الخطوط الجوية والتي أثقلت كاهل المواطن.

وتطرق المجتمعون إلى كيفية تشكيل مجلس إدارة للخطوط الجوية الليبية وآليات سد العجز الذي تسبب فيه اختطاف الطائرة المخصصة للقيام برحلات مطار بنينا بعد هبوطها للصيانة في مطار مصراتة قبل فترة.