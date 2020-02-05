الجزائر – احتل الجيش الجزائري المركز الـ28 لأقوى جيوش العالم لعام 2020، كما تم تصنيفه الثالث عربيا بعد مصر والسعودية من أصل 128 دولة، وجاء في المركز الثاني إفريقيا والأول مغاربيا.

وحسب تصنيف “غلوبال فاير باور”، فإن الجزائر خصصت ميزانية دفاعية قدرها 13 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بالطاقة البشرية التي يحظى بها الجيش الجزائري، فتبلغ سنويا حوالي 685 ألف شخص بلغوا سن الخدمة الوطنية.

يذكر أن العدد الإجمالي للجنود في الجيش الجزائري يبلغ حوالي 280 ألف جندي، وأن عدد الجنود الموجودين بالخدمة حاليا هو 130 ألفا، فيما بلغ عدد جنود الاحتياط 150 ألفا.

المصدر: “الخبر”