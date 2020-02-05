ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إنه قبل الانخراط في أي حوار سياسي يجب وقف إطلاق النار بشكل نهائي وعودة من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) إلى تمركزاتها قبل شهر أبريل من العام الماضي.

الرعيض وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء أوضح أن عودة كافة النازحين إلى ديارهم واستتباب الأمن في كافة مناطق الصراع ونجاح الحوار العسكري في هذا الشأن يعد شرطا أساسياً قبل المشاركة المجلس في الحوار بجنيف.