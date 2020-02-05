مصر – تلقى الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقي، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري بتأمين بعثة الفريق في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقررة في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي.

وتضمن الخطاب الذي أرسله اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” للزمالك، أن الاتحاد القطري للعبة قد أرسل خطابا إلى الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بسلامة بعثة الزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي.

كما أشار “الكاف” في خطابه المرسل لرئيس الزمالك مرتضى منصور، إلى أن الخطاب المرسل من الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة.

وأوضح خطاب الاتحاد القطري لـ”الكاف”: “نسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الإفريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل.. ونؤكد من جديد التزامنا الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية.. كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء.. نتطلع إلى لقائكم جميعا في الدوحة في 14 فبراير 2020، للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى بالإضافة إلى تدفق كبير من المتفرجين لهذا الحدث الهام”.

وكان رئيس الزمالك طالب بتعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة فريقه، لإعطاء موافقته على خوض مباراة السوبر الإفريقي، وهدد باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية إن لم تتم الاستجابة لطلبه.

المصدر: موقع نادي الزمالك