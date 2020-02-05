ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية البنيان المرصوص التابعة للرئاسي محمد الغصري أن من وصفهم بـ “القوات المدافعة عن طرابلس” (مسلحي الفاق) صمدت في وجه من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) صمود أسطوري.

الغصري قال في تصريح لقناة “ليبيا بانورما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إنه على ماوصفه بـ”العدو” الإنسحاب والعودة للخلف بالإضافة للإستماع لصوت العقل.

وأشار إلى أن المدن المجاورة لطرابلس لم تبخل بما وصفه بـ”الدفاع عن العاصمة” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة) وقدمت كل ما تملك، مبيناً أن الإمكانيات في بداية الحرب كانت قليلة من حيث الذخيرة والأسلحة النوعية المتطورة لكن مع مرور الوقت أصبحت الثقة في النفس قوية وسيبدأ العد العكسي لرجوع هذه القوات للخلف في اشارة منه لتلقيهم دعم عسكري من تركيا وبألاف المرتزقة من سوريا.

ولفت إلى أن طيران الوفاق كان له عامل مهم جداً في “الدفاع” من خلال قصف أرتال من وصفهم بـ”المرتزقة الجنجويد” من خارج ليبيا والتي كانت تصل إلى قاعدة الجفرة، مضيفاً أن مسلحي الوفاق رفعوا حالة النفير العام وكذلك تم تشكيل غرف للدفاع عن طرابلس وهي غرف مسؤولة عن توزيع متطلبات المعركة.

كما إستطرد حديثه:” من ناحية سياسية لا يمنع شيء من التفاوض في كل الحروب وإعتقد أن التفاوض لن يكون ممنوع في هذه الظروف وبالأخص أننا في حرب أهلية وقتال بين ليبيين ومن ناحية عسكرية لا بد أن نجهز أنفسنا ولا نصب كل مجهودنا تجاه التفاوض”.

وإعتقد أن إنعكاس الإتفاقية التركية مع الوفاق بشأن الشق الأمني سيكون له توازن بين الأطراف من أجل الوصول لتفاوض وإنهاء المشكلة وعودة ماوصفه بـ”المعتدي” من حيث جاء.

الغصري اختتم حديثه قائلاً :”حكومة الوفاق قامت بإتفاقية أمنية مع تركيا وكانت في وضح النهار لو أن الطرف الآخر كانت له اتفاقيات مع دول أخرى في وضح النهار لوقفت الحرب عند حد معين، الدول التي تدعم المدعو حفتر في الاجتماعات الدولية تقول أنها تدعم الوفاق لكن من خلف الستار هي تدعم التمرد على حكومة الوفاق”.