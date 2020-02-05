ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة صالح الفاندي إن المجلس قام بزيارة رسمية إلى سرت مدينة المجاهدين، مشيراً إلى أنه كان باستقبالهم أعيان قبائل سرت الـ 29 قبيلة كاملة داخل قاعة المؤتمرات.

الفاندي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تم في ختام الإجتماع الذي شاركت به جميع القبائل والمدن الليبية الإعلان عن المؤتمر الوطني الشامل لليبيين.

ولفت إلى أنه تم عقد إجتماع ضم آمر المنطقة العسكرية ومدير الأمن ومدير البحث الجنائي في سرت حيث شهد الإجتماع دعم كبير من الأهالي والأعيان للقوات المسلحة والشرطة، مؤكداً على أن مدينة سرت حالياً تعم بالأمن والأمان.

وإستطرد حديثه:”جميع الأعيان أصدروا قرار رفع الغطاء عن أي مجرم خارج عن القانون وأن يشكلوا غرفة تكون متابعه مع البحث الجنائي لتسليم أي شخص مطلوب والتحقيق معه من قبل الجهات الرسمية، الترحيب كان كبير والكلمات قوية لأن سرت تعرضت لأكثر من هجمة في السابق لكن الآن وبعد وجود القوات المسلحة وآمر المنطقة العسكرية بثوا فيهم الأمن والأمان وارتفعت المعنويات مرحبين بالقوات المسلحة”.