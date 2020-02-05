ليبيا – صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي أن البرلمان الأمريكي قد وجه دعوة رسمية لرئيس الحكومة عبد الله الثني لزيارة واشنطن للتباحث حول الأزمة الليبية.

العريبي أكد في تصريح لصحيفة المرصد على أن مجلس النواب الأمريكي وجه دعوة إلى الثني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والاستماع لرؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية.

يشار إلى أن دعوة الكونغرس الأمريكي لرئيس الحكومة الليبية جاءت بعد فترة طويلة شهدت فيها الحكومة المعترف بها من قبل السلطة التشريعية في ليبيا مجلس النواب عزلة دولية بعد تشكيل حكومة الوفاق.