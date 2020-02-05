ليبيا- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على تواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصل دفعات جديدة من “المرتزقة” إلى هناك.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 4700 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا “6000” شخص إلا أن عمليات التجنيد سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”، وذلك بالتزامن مع استمرار الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأكد المرصد السوري على أنه وثق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك طرابلس ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 80 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى 3 نقاط طبية تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.