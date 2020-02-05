ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن البرلمان أقر 5 شروط للمشاركة في مؤتمر جنيف للحوار بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد وسبل التوصل إلى حل.

المسماري أشارت في تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الثلاثاء إلى أن أول تلك الشروط اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان وأن يتم إحالة ذلك لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأوضحت بأنه يتم إحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب لترد عليه الأمم المتحدة برأيها لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشاركة على أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

وأكدت أن المجلس قرر ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب مع ضرورة عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري للدولة.

كما أشارت إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس ولم يتم الاتفاق على أعضائها بعد أو حتى حسم آلية الاختيار.

وفيما يخص الوضع السياسي،قالت المسماري إن ليبيا بها تياران سياسيان الاول يمثل استعادة الدولة يقودها مجلس النواب ومجلس القوات المسلحة أما التيار الثاني هو التيار الداعم للإخوان والفوضى ويمثلهم مجلس الدولة.

المسماري كشفت أن مجلس النواب قرر الا تنخرط لجنته في منتدى الحوار في جنيف الا بعد اتضاح ملامح النتائج الخاصة بمسار لجنة 5+5 لمجلس القوات المسلحة.