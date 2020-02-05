إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة، لتعويض الفرنسي عثمان ديمبلي، المصاب.

وكان برشلونة أكد في بيان، أمس الثلاثاء، أن ديمبلي خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بتمزق كامل في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ديمبلي سيغيب عن المشاركة مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويمكن السماح لبرشلونة بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الموسم الحالي، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي، ولكن ذلك سيتحقق وفقًا لشروط محددة.

ويجب التأكد أن مدة غياب ديمبلي عن المباريات ستصل إلى 5 أشهر، كما أن اللاعب القادم لا بد أن يكون من داخل إسبانيا، ولا يلعب في دوري آخر.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الأسماء المرشحة لتعويض ديمبلي في البارسا هي بيدري (لاس بالماس)، ورافينيا (سيلتا فيجو).

وهناك تفكير أيضا في إمكانية استعادة لاعب الفريق السابق كريستيان تيلو، والذي يلعب مع ريال بيتيس حاليًا، لكن ميله للعب كجناح، لم يجعله ضمن الأولويات.

وهناك رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، لكن مازالت تكلفته باهظة، ويصعب على برشلونة تحملها في التوقيت الحالي.

أما باقي الأسماء فتتمثل في كريستيان ستواني (جيرونا)، والذي لديه شرط جزائي بقيمة 25 مليون يورو، ولورين مورون (بيتيس) بشرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، وويليان خوسيه (ريال سوسييداد) بشرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو، إلى جانب زميله أويارزبال، والذي يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، وأنخيل رودريجيز (خيتافي) الذي سيكلف البارسا 10 ملايين يورو.

المصـدر: كـووورة