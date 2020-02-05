الولايات المتحدة – تراوحت ردود فعل الأمريكيين على تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد، بين من وصفوها بـ”البطلة والملكة”، ومن لاموها.

وعلق دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي، على تمزيق بيلوسي خطاب والده، منتقدا تصرفها بشدة.

ونشر على “تويتر” صورة نانسي بيلوسي وهي تمزق خطاب ترامب، وعلق قائلا: “هذا ما مزقته نانسي بيلوسي… خطوة مخزية حقا، خاصة لها”.

وردت بيلوسي على منتقديها قائلة: “كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى”.

وكانت رئيسة مجلس النواب مزقت نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي بعد الانتهاء من إلقائه، وذلك ردا على تجاهل الأخير مصافحتها.

وعلقت بيلوسي في تصريحات صحفية حول سبب تمزيق الخطاب قائلة: “كان عبارة عن بيان من الأخطاء”.

وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، أضافت بيلوسي: “لا أتمنى ذلك. أتوقع رئيسا آخر خلال 9 أشهر من اليوم”.