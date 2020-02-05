سوريا – كشف مدير عام الشركة السورية للغاز غسان طراف، عن بعض تفاصيل الهجوم الإرهابي على منشآت غاز بسوريا.

وقال طراف إنه بعد منتصف الليلة الماضية بنصف ساعة تعرضت محطة غاز الريان لاعتداءات إرهابية بعدة قذائف ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بثلاث قذائف ومعمل غاز إيبلا بقذيفتين ما أدى إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.

وأضاف المسؤول أنه تمت السيطرة على الحرائق ويجري الآن تقييم الأضرار والبدء بإصلاحها وإعادتها كما كانت، مشيرا إلى أنه لا حرائق في معمل غاز إيبلا.

من جهته قال وزير النفط السوري علي غانم، إن “الإرهابيين ورعاتهم عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية فجر اليوم ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص”.

وأكد أن أفراد فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها.

ويمد معمل غاز إيبلا محطات الطاقة المحلية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ويستخدم المعملان لتوفير الوقود محليا.

المصدر: سانا + صفحة وزارة النفط السورية