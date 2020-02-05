ج افريقيا – قضت إحدى محاكم جنوب إفريقيا، بالقبض على الرئيس السابق جاكوب زوما بعد تخلفه بحجة العلاج، عن المثول أمام المحكمة في قضية فساد ملاحق بها.

وقدم دان مانتشا محامي زوما إلى القاضية خلال الجلسة شهادة مرضية صادرة عن مستشفى عسكري، فيما شككت القاضية دايا بيلاي في صحتها، وذلك لعدم وجود رقم طبي عليها يبين، إن كان “طبيب حررها أو مكان تحريرها”.

وقالت: “أنا حتى لا أعرف إن كان محرر الشهادة طبيبا.. لا شيء يشير إلى أنه طبيب”.

ويحاكم الرئيس السابق بـ18 تهمة بالاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال ضمن صفقة سلاح بملياري دولار مع شركة “تاليس” الدفاعية الفرنسية عام 1999، عندما كان نائبا للرئيس.

من جهته، ينفى زوما الاتهامات، ويؤكد أن “دوافعها سياسية”.

المصدر: رويترز