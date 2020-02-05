ليبيا – قال رئيس حزب إيتاليا فيفا “تعيش إيطاليا” في مجلس الشيوخ الإيطالي دافيدى فاراوني إنه يجب مراجعة المذكرة مع ليبيا الموقعة قبل ثلاث سنوات من قبل حكومة باولو جنتيلوني.

فاراوني وفي بياناً نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء أضاف:” على الرغم من أن الأمم المتحدة طلبت إغلاق مراكز الاحتجاز فقد انسحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من طرابلس لأسباب أمنية لكن المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان طلب منا تعليق هذا الاتفاق بسبب الانتهاكات الخطيرة لكن كل شيء لم يتغير. أنا أعرف ما الذي نتحدث عنه وأعلم أنه يجب إنجازة بسرعة”.

وتابع فاراوني:” حتى الآن لا يُعرف أي شيء عن بدء مفاوضات روما وطرابلس فقط أخبار شفهية لا شيء أكثر، بينما الوضع في ليبيا دراماتيكي لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي “.