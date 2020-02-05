ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بمقر القيادة العامة في بنغازي .

الاجتماع بحث بحسب مكتب إعلام قيادة الجيش آخر الأوضاع حول ليبيا، كما تم مناقشة العلاقات بين ليبيا والجزائر ودور الأخيرة الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.

ومن جانبه ثمّن المشير حفتر عالياً دور الجزائر الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي .