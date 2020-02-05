ليبيا – قال رئيس التيار العربي المستقل في سوريا محمد شاكر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إطالة الصراع في سوريا للنيل من الأمن القومي العربي بتشتيت الجبهات المختلفة.

شاكر وفي تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الثلاثاء أوضح أن الأداء التركي منذ البداية في سوريا كان براغماتياً وأنها لم تنفذ وعودها بتصفية جبهة النصرة ولازالت تبقى عليها ورقة ستلعب بها الأيام المقبلة بتحويلها إلى فصيل عسكري معترف به في سوريا في إطار خطتها للتغيير الديمغرافي في البلاد مثلما فعلت في شمال قبرص.

وأشار السياسي السوري إلى أن أردوغان يضغط في إدلب على حساب الشعب السوري للاستفادة من الجماعات الإرهابية وإعادة تدويرها في ليبيا بإرسال المقاتلين المرتزقة إليها.

رئيس التيار العربي المستقل السوري أشار إلى أن أردوغان سيتخلى عن إدلب في النهاية لصالح روسيا إذ لديه مصالح أخرى في شرق الفرات ومجاله الحيوي شمال شرق سوريا ويعتبر أن هذه المنطقة ضمن سيادته ولن يتنازل عنها.