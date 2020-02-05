الولايات المتحدة – تُعد أمراض القلب السبب الرئيس للوفاة، إذ تتسبب في وفاة واحد من كل أربع وفيات في العالم، غير أن هناك 9 علامات تساعد على معرفة أن القلب لا يعمل بشكل صحيح.

خفقان القلب

يُعد شعورك باضطراب نبضات القلب“ أحد أكبر المؤشرات التي تؤكد أن قلبك يعمل بشكل غير صحيح، فأي نبضة غير عادية أو في غير وقتها تعتبر اضطرابا، حيث يملك القلب آلية كهربائية عادة ما تعمل مرة أو مرتين في الثانية الواحدة، ما يضخ الدم إلى أجزاء القلب بشكل منتظم، وتكون نتيجة هذا الاضطراب أمراض الشرايين التاجية.

ألم في الصدر

إذا شعرت بالإرهاق الشديد أثناء أداء تمرينك في الصالة الرياضية، فأعلم أن هناك خللا ما بقلبك، وهو مؤشر رئيس على أن أحد الشرايين الذي يزود عضلة القلب بالدم مسدود.

يقول كريستوفر كيلي، طبيب القلب مع نورث كارولينا “ في هذه الحالة يحاول القلب ضخ أصعب وأسرع لتقديم الدم لعضلاتك، ونتيجة لذلك، يحتاج القلب إلى المزيد من الدم الغني بالأكسجين ليعمل، ولكن الشرايين التي تزود الدم مسدودة“.

فإذا لاحظت حدوث ذلك، يقترح كيلي أن تقوم بالتوقف عن استكمال التمرين حتى تتمكن من زيارة الطبيب لإجراء اختبار إجهاد.

نبض بطيء

خلال النوم، يُلاحظ تباطؤ نبضات القلب بمعدل 40-50 نبضة في الدقيقة وهو أمر شائع، وقد تنخفض النبضات بشكل عام إذا كنت رياضيا، لكن إذا لاحظت أنها تنخفض فجأة خلال النهار، فقم بزيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، ”قد يكون النظام الكهربائي لقلبك فاشلا“.

الشعور بالدوار

إذا كنت تشعر بالدوار، يمكن أن يكون ذلك بسبب تباطؤ نبضك، كما ذُكر أعلاه.

الذبحة الصدرية

إذا شعرت بأي علامة غير صحيحة في صدرك، لا تتردد في الاتصال بطبيبك، خاصة إذا كان يحدث ذلك في أثناء النشاط أو ممارسة الرياضة وفقا لإيلي فريدمان، دكتوراه في الطب، طبيب القلب في نظام الرعاية الصحية التذكارية.

صعوبة في التنفس

إذا كنت تعاني من التنفس بصعوبة، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك يعمل بأقل من وضعه الطبيعي.

يوضح الدكتور فريدمان: ”ضيق التنفس غير الطبيعي وغير المتناسب وغير الملائم – التنفس الذي لا يتناسب مع النشاط الذي يؤديه الشخص – هو علامة على أن هناك شيئا ما يجري بقلبك“.

فقدان الوعي

إذا كنت تشعر وكأنك ستفقد الوعي – خاصة مع بذل أي نشاط – يجب أن تقوم بفحص نفسك على الفور، فمن الجائز أن يكون الأمر أكبر من مخاطر أزمة قلبية.

تورم الساق أو البطن

التورم في أسفل الساقين يمكن أن يكون علامة على أن شيئا ما يحدث بقلبك، وذلك لأنه عندما لا يعمل بالطريقة التي يجب أن يعمل بها، يتباطأ تدفق الدم ويتراجع في الأوردة في ساقيك، وهذا يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة، وبالتالي التورم. ويمكن أن يحدث أيضا في بطنك، وحتى يسبب لك زيادة الوزن

وكالات