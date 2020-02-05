فلسطين – أعلنت “كتائب القسام”، أن عددا من أسرى الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، أصيبوا بشكل مباشر، وأنها تتحفظ على الكشف عن مصيرهم بهذه المرحلة، حسبما أفاد مراسلنا في غزة.

وقال مراسلنا إن الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة قال في تصريح له: “في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على “قضية مخدرات”، في الوقت الذي يترك فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام 2014 غير آبه بمصيرهم المجهول، فإننا في كتائب القسام نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان مايو 2019 على قطاع غزة حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى”.

وتابع أبو عبيدة أن “عددا من أسرى العدو قد أصيبوا بشكل مباشر، ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة، ونعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل”.

المصدر: RT