ليبيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن هناك مئات المقاتلين من منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية ينتقلون إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية.

لافروف قال خلال لقاء صحفي مع جريدة “روسيسكايا غازيتا” الروسية نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء إن الجانب الثاني المتعلق بالمخاطر والتهديدات الناشئة عن منطقة خفض التصعيد في إدلب هو نقل مئات المقاتلين بما في ذلك مقاتلو النصرة وهيئة تحرير الشام إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية.

وأكد على أن روسيا لا يمكنها حل هذه المشاكل بمفردها لكن يمكنها تحقيق التنفيذ غير المشروط الكامل للاتفاقات الموجودة في إدلب، مشيرا إلى أن بلاده تتحدث عن هذا مع الشركاء الأتراك.