ليبيا – قال عضو المجلس الدولة الإستشاري محمد معزب إن نجاح محادثات “5 + 5” يتوقف على مدى استعداد الأطراف لعملية الحوار وتقديم التنازلات.

معزب أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء إلى أن الجانب الآخر يتعلق بقوة المشاركين ومدى قدرتهم على التفاوض واتخاذ القرارات.

وبشأن إشكالية سحب سلاح “المجموعات المسلحة” أوضح أن هذه الإشكالية استغرقت الكثير من الوقت في البحث ضمن الاتفاق السياسي وأنهم توصلوا إلى ما يعرف بـ “الترتيبات الأمنية” وتم مناقشة عملية تفكيك المليشيات ودمجها ووضع خيارات أخرى حسب قدراتهم وإمكانياتهم.

ولفت إلى أن الترتيبات ناقشت أيضاً الجانب الخاص بالأسلحة الثقيلة ونقل الجماعات المسلحة إلى خارج المدن.

كما شدد على أن المعضلة الأساسية في عملية التصنيف هي أن الغرب ينظر إلى ماوصفه بـ”الجيش الليبي” باعتباره “مليشيات” فيما ينظر الشرق للجانب الغربي على أنها “مليشيات” وهي معضلة تصعب عملية التوصل إلى اتفاق وفقاً لقوله.