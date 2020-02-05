الصين – أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، أن ما مجموعه 892 مريضا مصابين بفيروس “كورونا” الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وذلك حتى نهاية يوم امس الثلاثاء.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، إن 262 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 125 شخصا في إقليم هوبي.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس “كورونا” الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر “فرصة سانحة” لوقف تفشيه.

المصدر: “شينخوا”