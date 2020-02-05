كندا – طالبت كندا وأفغانستان وبريطانيا والسويد وأوكرانيا السلطات الإيرانية، بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت قرب مطار طهران في 8 يناير الماضي بالخطأ.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الكندية اليوم، عقب اجتماع مجموعة التنسيق الدولية، التي شكلتها البلدان المذكورة لمساعدة ذوي قتلى الطائرة: “تعرب كل دول المجموعة عن قلقها، من عدم استعداد إيران لتسليم الصندوقين الأسودين”.

وأكد البيان، أن إيران ملزمة بتسليم هذين الصندوقين، على الفور لكي تثبت استعدادها للتعاون الكامل والمنفتح.

وأشار البيان، إلى أن الإجراءات المتعلقة بعملية تسليم الصندوقين، مسجلة في ميثاق المنظمة الدولية للطيران المدني.

وكانت طائرة ركاب من طراز “بوينغ737” تابعة لشركة “خطوط الطيران الدولي الأوكرانية”، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176. ويحمل القتلى جنسيات إيران وكندا وألمانيا وأفغانستان وأوكرانيا وبريطانيا والسويد.

المصدر: تاس