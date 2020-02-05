الولايات المتحدة – تشير العديد من الدراسات إلى أن أنماط الحياة والعادات اليومية تؤثر بشكل مباشر على احتمال الإصابة بالسرطان.

ونقدم لكم فيما يلي أهم العادات اليومية التي تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان، بحسب موقع ريال سيمبل:

1- الإجهاد المفرط

وجد الباحثون أن بعض أنواع السرطان يمكن ربطها بضغوط العمل. ويُعتقد أن سرطان الرئة مرتبط بالإجهاد الناتج عن العمل، وإذا كنت تواجه الإجهاد باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على رئتيك والتسبب في حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي مع مرور الوقت.

2- قلة النوم

بشكل عام، يحتاج البالغون إلى معدل نوم يتراوح بين 7 و9 ساعات كل ليلة. وتفيد المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم، قد يكونون أكثر عرضة للخطر. وكشفت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان عن وجود صلة بين مواعيد عمل النساء غير المنتظمة وارتفاع معدلات سرطان الثدي.

3- التدخين

على الرغم من أن معظم الناس يعرفون أن التدخين يسبب السرطان، إلا أن الكثيرين يواصلون هذه العادة، لأنهم يعتقدون أن ذلك لن يحدث لهم أو أنهم لا يستطيعون التوقف. والتدخين يساهم في 80% و90% من وفيات السرطان بين النساء والرجال على التوالي وفقا لجمعية الرئة الأمريكية.

4- البدانة

تزيد البدانة من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمريء والكلى والبنكرياس وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. وعلاوة على ذلك، تم ربط النسبة العالية من الدهون في البطن بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وكذلك زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس وبطانة الرحم والثدي.

5- سوء التغذية

إن تناول نظام غذائي متوازن أمر أساسي للحفاظ على صحتك، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها. لقد وجد الباحثون أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان، عن طريق الحد من استهلاك اللحوم، وتناول المزيد من الحبوب الكاملة وزيادة تناول الفواكه والخضروات.

6- عدم ممارسة الرياضة

يقدر صندوق أبحاث السرطان العالمي أن حوالي 20% من جميع أنواع السرطان التي تم تشخيصها في الولايات المتحدة مرتبطة بعوامل مثل تراكم الدهون في الجسم ونمط الحياة المستقر وسوء التغذية وقلة مممارسة الرياضة.

7- التعرض المفرط لأشعة الشمس

يعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ويزيد التعرض لأشعة الشمس من احتمال الإصابة به، لذلك ينصح دوماً بالتعرض المعتدل للشمس، واستخدام واقي شمسي مناسب عند الخروج من المنزل، وتجنب أشعة الشمس قدر الإمكان بين الساعة 10:00 صباحاً و2:00 بعد الظهر.

8- إغفال تطيعمات الكبد

سرطان الكبد نوع آخر من أنواع السرطان المنتشرة بشكل كبير في العديد من دول العالم، والأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي “ب” معرضون للإصابة بسرطان الكبد، لذلك ينصح بالتطعيم ضد هذا المرض.

9- المخاطر المنزلية

يمكن لبعض المواد الكيماوية في المنزل أن تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان، لذلك ينصح بالتأكد من المواد الداخلة في تركيب مساحيق التنظيف ومعطرات الجو وغيرها قبل استعمالها.

وكالات