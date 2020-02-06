ليبيا – انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة الداخلية التي تنتقد مواقف الحكومة التركية تجاه الأوضاع السائدة في ليبيا وسوريا.

أردوغان وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ولاية قيريق قلعة وسط البلاد وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية قال:”الذين ينتقدون مواقفنا تجاه ما يحصل في ليبيا لا يرون كيف تقوم الدول الغربية بإغراق الانقلابيين بالسلاح والذين يعارضون خطوات تركيا المشروعة في المتوسط يتجاهلون سياسات الطاقة التي تتبعها اسرائيل واليونان وإدارة قبرص الرومية”.

ولفت إلى تساؤل جهات عن سبب تواجد تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط، مضيفا: “هؤلاء لا يدركون تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية”.

واختتم قائلا :”هؤلاء الذين ينتقدون تواجدنا في هذه الدول يلتزمون الصمت تجاه الذين أتوا إلى سوريا من آلاف الكيلو مترات وأغرقوا هذا البلد بحمام من الدماء”.

الرئيس التركي جدد تأكيده على أن بلاده عازمة على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على مصالحها وأن أنقرة ستكون موجودة في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.