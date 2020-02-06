العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل 4 عناصر في الحشد الشعبي بهجومين شنهما تنظيم “داعش” في محافظتي ديالى، وصلاح الدين شمالي بغداد.

وأشارت الخلية، إلى أن “عناصر التنظيم أطلقوا النار على نقطة حراسة في منطقة مطيبيجة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي، الذي صد الهجوم”.

وأضافت، أن “التنظيم هاجم قوة تابعة للحشد العشائري في منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحشد”.

من جهة أخرى، شن عناصر تنظيم “داعش” هجوما بالانتحاريين والسيارات المفخخة على قاطع اللواء 44 التابع للحشد الشعبي في منطقة الحضر جنوب غرب الموصل.

وصرح نائب قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي العراقي أحمد نصر الله الثلاثاء، بأن اللواء 18 تصدى لهجوم من قبل “داعش”، هو الثاني من نوعه خلال أسبوع على نقاط تابعة للواء غرب الأنبار.

وقال نصر الله، إن “الهجوم استهدف نقطتين تابعتين للواء وأن مقاتلينا أجبروا المهاجمين على التقهقر”.

المصدر: RT