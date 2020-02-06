مصر – حققت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أرباحا بالمليارات في نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، حيث ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.2 مليون ورقة مالية بقيمة 818.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.61%، والعرب على 11.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.51%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 16249 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30” للعائد الكلى بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة.

المصدر: اليوم السابع