ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبداله الثني اليوم الخميس مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف سير العمل الأمني بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية كافة المشاريع الحكومية القائمة في قطاع الداخلية ونسب إنجازها وسير العمل بها وأبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه العمل إضافة إلى المشاريع المزمع إنشاؤها خلال العام الجاري.

كما تناول الاجتماع آليات توفير مختلف التجهيزات اللازمة لعمل مديريات الأمن والإدارات العامة بوزارة الداخلية بما يعزز الاستقرار الأمني الذي تشهده مختلف مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية.

وثمن رئيس الحكومة الليبية استتباب الأمن،مؤكدا أنه لن يتوانى عن دعم وزارة الداخلية لقيامه بدورها المنوط بها في حماية أمن الوطن والمواطن.