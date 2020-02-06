الوزير الألماني قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء إن بدء المفاوضات بين الأطراف المتصارعة يعد علامة جيدة.

وتابع “سنواصل العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين وتحقيقاً لهذه الغاية قمنا بدعوة الدول المشاركة لحضور الاجتماع الأول للجنة مراقبة تنفيذ القرارات”

وكان ماس، أعلن أن وزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا سيجتمعون في منتصف مارس/آذار.

وقال ماس لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية، “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس”.

وأشار ماس إلى، أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة .