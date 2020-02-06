سوريا – تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الخميس، لصواريخ معادية من طائرات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا، وتم إسقاط عدد من الصواريخ.

وقال مراسلنا إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق في مرج السلطان، الكسوة، جسر بغداد، في محيط العاصمة دمشق وجنوب إذرع التابعة لمحافظة درعا، منوها بأن الدفاعات السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

من جهتها قالت وكالة “سانا” السورية إن “العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت الطائرات الإسرائيلية عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع في درعا”.

المصدر: وكالات